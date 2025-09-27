ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε με μαχαίρι

Η γυναίκα αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του και έντρομη κάλεσε την Αστυνομία

Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
Ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απείλησε με μαχαίρι.

Η γυναίκα αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του και έντρομη κάλεσε την Αστυνομία. Σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, να τον αφοπλίσουν και να τον μεταφέρουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνόδευσαν την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα, προκειμένου να υποβάλει μήνυση σε βάρος του πρώην συζύγου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο ίδιος άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με παρόμοια περιστατικά, προκαλώντας επεισόδια εις βάρος της γυναίκας. Η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του έχει εντείνει την ανησυχία, ενώ εκτιμάται ότι τις επόμενες ώρες θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

