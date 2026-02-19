Πατήρ Αντώνιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Σε δηλώσεις προχώρησε ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου μετά την επιβολή ποινής εις βάρος του.

Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ που του επέβαλε το Εφετείο, κατά μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών, για την υπόθεση των βάναυσων τιμωριών σε παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, δήλωσε ο ίδιος.

Ο ιερέας ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι πρόκειται για «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου».

Η δήλωση του πατέρα Αντώνιου

Η δήλωση του πατέρα Αντωνίου είναι η ακόλουθη:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

