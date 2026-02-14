Πάργα: Κατολισθήσεις και ζημιές λόγω κακοκαιρίας

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στην περιοχή της Πάργας λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σε Πάργα, Ανθούσα και Αγιά τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας καταβάλλουν προσπάθειες για να δώσουν πρόχειρες προσβάσεις, καθώς έχουν σημειωθεί αρκετές κατολισθήσεις.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνεται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε στο Epiruspost ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Τα εντονότερα προβλήματα είναι στην Δημοτική Ενότητα της Πάργας, στην είσοδο της πόλης της Πάργας αλλά και μέσα στον οικισμό.

Πληροφορίες από το epiruspost