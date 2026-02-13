Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές σε Πελοπόννησο και Κρήτη - Κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις ποταμών

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα συνεχίζεται με ένταση, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η Ηλεία πλήττεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από σφοδρή κακοκαιρία, με ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Μάλιστα στο Κατάκολο, ένας βράχος μεγέθους μικρού φορτηγού απειλεί σπίτια και τον κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν δέκα κατοικίες.

Παράλληλα, σημειώθηκαν καθιζήσεις, πτώσεις δέντρων και μεγάλη αναστάτωση στο λιμάνι της περιοχής.



Η Πολιτική Προστασία και συνεργεία του δήμου Πύργου παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα τεράστιο δέντρο κατέστρεψε τη στέγη σπιτιού, ενώ πυροσβέστες και δήμος εργάζονται για την απομάκρυνση του κορμού. Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές νέες κατολισθήσεις, αν και η κακοκαιρία φαίνεται σταδιακά να εξασθενεί.

Στο δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, η στάθμη του Αλφειού ποταμού ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας πιέσεις στα αναχώματα και διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που διατρέχουν την παραποτάμια ζώνη. Ιδιαίτερα επικίνδυνος παραμένει ο δρόμος Πλουτοχώρι - Δαφνούλα, όπου έχουν καταγραφεί καθιζήσεις και προβλήματα σταθερότητας.

Facebook Twitter Φωτ / patrisnews.com



Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε και στον δρόμο προς Λάλα, με χώματα και πέτρες να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση συναγερμού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Κακοκαιρία: Yπερχείλισε η Νέδα στην Ελαία

Η κακοκαιρία σάρωσε και τη Μεσσηνία, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην περιοχή της Τριφυλίας, ειδικά γύρω από την Ελαία. Τα ορμητικά νερά του ποταμού Νέδα υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προκαλώντας ανησυχία στους αγρότες.

Παράλληλα, αρκετοί ποταμοί, χείμαρροι και παραπόταμοι, όπως ο Πάμισος και η Μαυροζούμαινα, βρίσκονται στα όριά τους, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση.

Εκτεταμένες κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε κεντρικούς δρόμους, όπως στο Ακρογιάλι - Σάντοβα, την παλιά εθνική Καλαμάτα - Σπάρτη και την Εθνική Τσακώνα - Καλό Νερό.

Οι δήμοι και η Περιφέρεια βρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά οι επεμβάσεις δυσχεραίνονται λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης και του κορεσμένου εδάφους. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν την Κρήτη

Ισχυρές και έντονες καταιγίδες πλήττουν την Κρήτη το τελευταίο εικοσιτετράωρο, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε αρκετές περιοχές της.

Στην Ιεράπετρα, ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε θερμοκήπια και σπίτια στη θέση Λιβάδια, αφήνοντας πίσω καταστροφικές ζημιές. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν νάιλον και μεταλλικές κατασκευές, ενώ πέργκολες και ανεμόμυλοι κατέρρευσαν, προκαλώντας ακόμη και διακοπές ρεύματος.

Στο Τυμπάκι, η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους, με γέφυρα να «κόβεται» στα δύο και κατολισθήσεις βράχων να κλείνουν δρόμους, όπως στο δήμο Φαιστού από τις Καμάρες προς τα Βορίζια.

Η ένταση των φαινομένων δημιούργησε προβλήματα κυρίως στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και στο νότιο τμήμα του νησιού. Τα συνεργεία των δήμων βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από patrisnews.com / e-mesara.gr