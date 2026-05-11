Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Ήταν άσχημα χτυπημένη, ο άνδρας της φώναζε και τα παιδιά ούρλιαζαν», λέει μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, περιέγραψε τι συνέβη τα λεπτά μετά τον τραυματισμό της 28χρονης από τον σύζυγό της.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Παντάνασσα Γαζίου, με τον σοβαρό τραυματισμό της νεαρής μητέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το ΕΡΤnews, ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο περιέγραψε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ότι μόλις αντιλήφθηκε την ένταση και την 28χρονη να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε να βοηθήσει. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι, με τον άνδρα -που κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν διασώστης εκτός υπηρεσίας- να σπεύδει επίσης για να βοηθήσει.

«Μόλις πλησίασα και είδα τη γυναίκα στον δρόμο, κατάλαβα πως κάτι κακό έχει συμβεί. Η τραυματίας ήταν άσχημα χτυπημένη, ενώ ο άνδρας της ήταν σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε. Μάλιστα ήθελε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει στο σπίτι τους. Τα παιδιά ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα σε μια χαοτική κατάσταση», περιέγραψε και πρόσθεσε ότι κάλεσε αμέσως τις αρχές και συγκεκριμένα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

«Τηλεφώνησα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου», είπε και συμπλήρωσε, ότι «οι αστυνομικοί ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ έφερα μια πετσέτα και μια παγοκύστη, για να βοηθήσουμε την κοπέλα. Τότε έφτασαν στο σημείο και άλλα δύο άτομα μια γυναίκα που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της και ένας άνδρας, ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από το σημείο».

Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: Βίντεο και στιγμιότυπα από την ημέρα του συμβάντος

Στο κεντρικό δελτίο του Alpha παρουσιάστηκαν ντοκουμέντα, που φέρεται να εξηγούν γιατί συνελήφθη ο σύζυγος της 28χρονης.

Σε βίντεο, φαίνεται το λευκό όχημα που οδηγεί ο 30χρονος το απόγευμα του Σαββάτου. Εντός του οχήματος επέβαιναν η 28χρονη και «τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους», όπως μεταδίδει ο σταθμός.

Στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά από περίπου μισή ώρα σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι τους. «Η κοπέλα είναι αιμόφυρτη στο έδαφος και ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου έχει βγει και τοποθετηθεί στην καρότσα του φορτηγού», αναφέρει το ρεπορτάζ.

