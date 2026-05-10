ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο: 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου

Η νεαρή μητέρα τριών παιδιών νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

The LiFO team
The LiFO team
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά, στο Ηράκλειο.

Μία γυναίκα 28 ετών φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγος της, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό το Σάββατο 9 Μαΐου, το μεσημέρι, στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο: Τι υποστήριξε ο 30χρονος

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς υποστήριξε ότι η 28χρονη έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, όσο αυτό ήταν εν κινήσει.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα στο όποιο φέρεται να επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών και ένα βρέφος ηλικίας περίπου τριών μηνών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΑΛΛΑΣΙΟ DRONE

Ελλάδα / Λευκάδα: Ουκρανικής κατασκευής το θαλάσσιο drone - Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά του

Βασικό σενάριο των ελληνικών αρχών είναι ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, η οποία προσπαθεί να επεκτείνει τον υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία και σε θαλάσσιες περιοχές εκτός Μαύρης Θάλασσας
THE LIFO TEAM
 
 