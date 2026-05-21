Χανιά: Σορός εντοπίστηκε στο χωριό Τζιτζιφές

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό σορού στα Χανιά.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, η σορός εντοπίστηκε στο χωριό Τζιτζιφές και φέρεται να είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να την ανασύρουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο αναμένεται και ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνει αυτοψία και να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να δοθούν απαντήσεις για την υπόθεση.

Το τοπικό μέσο haniotika-nea.gr μεταφέρει ότι πρόκειται για «σώμα άνδρα», που «βρέθηκε σε αποσύνθεση το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή του Φρε στον Δήμο Αποκορώνου. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε αγροτική περιοχή ανάμεσα σε Φρε και Τζιτζιφέ και φορούσε μπλε μπλούζα. Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής προκειμένου να ληφθεί δείγμα και να εξεταστεί για την αναγνώριση της ταυτότητας του».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, haniotika-nea