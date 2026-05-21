Όλυμπος: Αγνοούμενος παραμένει ο 25χρονος ορειβάτης - «Του έγιναν συστάσεις να μην ξεκινήσει την ανάβαση»

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη που αγνοείται από την Τρίτη, στον Όλυμπο.

Τα ίχνη του 25χρονου Ισπανού χάθηκαν από την Τρίτη 19 Μαΐου, την ημέρα που εθεάθη να επιχειρεί μόνος του να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και drone.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ένα εκ των πυροσβεστών που επιχειρούν για τον εντοπισμό του τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όλυμπος: Ο ορειβάτης που αγνοείται φέρεται να μην είχε εξοπλιστεί κατάλληλα

Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), Αλέξανδρο Λιάμο, η ομίχλη στην περιοχή δυσκόλεψε τις έρευνες. Ο ορειβάτης, σύμφωνα με τον ίδιο, «ξεκίνησε από το καταφύγιο στο Σπήλαιο Αγαπητού. Ξεκίνησε από τα 2100 μέτρα υψόμετρο. Από τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για μία ανάβαση αυτού του είδους, όπου ακόμη επικρατούν χειμερινές συνθήκες στις κορφές. Του γίνανε συστάσεις να μην ξεκινήσει. Βέβαια ο συγκεκριμένος τις παρέβλεψε και συνέχισε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Alpha