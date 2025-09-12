ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπία Οδός: «Ξαφνικά σβήνουν όλα, ήταν ακαριαίο» περιγράφει ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος

Ο 54χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή

Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Ολυμπία Οδό / pelop.gr
Για όσα θυμάται μετά το τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, μιλά ο μοναδικός επιζών.

Ο 54χρονος οδηγός, ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, νοσηλεύεται σε σταθερή πλέον κατάσταση, σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Μιλώντας στο Live News νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, περιγράφει όλα όσα θυμάται πως συνέβησαν, λίγα λεπτά πριν τη σφοδρή σύγκρουση.

«Αν και αυτή τη στιγμή δε θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται πάνω μας. Πήγε να ξεφύγει, έκανε ελιγμούς, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση», ανέφερε αρχικά ο 54χρονος.

«Θυμάμαι πηγαίναμε με 130 χλμ/ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ. Ήταν ακαριαίο. Μου είπαν πως μιλούσα αλλά δε θυμάμαι τίποτα», συνεχίζει.

Υπενθυμίζεται πως τελικά οι νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος είναι δύο, καθώς η οδηγός του αυτοκινήτου που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών - Πατρών εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε, ενώ και ο συνεπιβάτης του 54χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαριά από τη σύγκρουση, κατέληξε.

 
