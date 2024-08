Οι γυναίκες του Αφγανιστάν αψηφούν ξανά τους Ταλιμπάν και υψώνουν φωνή στο διαδίκτυο

Μια γυναίκα από το Αφγανιστάν τραγουδά σε ένα βίντεο που δείχνει μόνο ένα κομμάτι του προσώπου της, μία από τις δεκάδες γυναίκες που συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή διαμαρτυρία κατά έμφυλου απαρτχάιντ που έχουν επιβάλλει οι Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ένα νέο νομοσχέδιο που ελέγχει κάθε πλευρά της κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής των Αφγανών ακολουθώντας μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή της σαρίας, του ισλαμικού νόμου. Στα 35 άρθρα του ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις, κατά κύριο λόγο ενδυματολογικές, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται να τραγουδούν ή να απαγγέλουν ποίηση δημοσίως.

Σε απάντηση, πολλές Αφγανές εντός και εκτός της χώρας ανήρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία τραγουδούν, με λεζάντες όπως «Η φωνή μου δεν απαγορεύεται» και «Όχι στους Ταλιμπάν».

Afghan women are responding to the Taliban's ban on women speaking in public by launching a campaign and singing out loudly. pic.twitter.com/0r884tkteS

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, που τραβήχθηκε στο Αφγανιστάν, τραγουδάει μια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια και με ένα μακρύ πέπλο να καλύπτει το πρόσωπό της. «Με φιμώσατε για τα επόμενα χρόνια. Με φυλακίσατε στο σπίτι μου μόνο για το έγκλημα ότι είμαι γυναίκα», ακούγεται να λέει.

Afghan women are defying the Taliban's ban on women speaking in public by singing out loud. Let’s stand with them and support their powerful voices.pic.twitter.com/4BpeT5jEDN