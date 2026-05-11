Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κουλούρια

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση των κουλουριών - Τι εντοπίστηκε

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου προχωρούν στην ανάκληση κουλουριών, καθώς, σε δειγματοληπτικό έλεγχο, εντοπίστηκε αλλεργιογόνος ουσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσίων σε τρόφιμο», ο ΕΦΕΤ προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Κουλούρια» με ημερομηνία  ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26,με αριθμό παρτίδας Lot 1107626,  συσκευασίας καθαρού βάρους 300g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από  την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

Όπως τονίζει ο ΕΦΕΤ, το προϊόν εξετάστηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και ανιχνεύτηκε η παρουσία αλλεργιογόνου ουσίας (φουντούκι), η οποία δεν δηλώνεται στην επισήμανση.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

