Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Δύο προσαγωγές για τον μυστήριο θάνατο του 58χρονου - Τι απαντούν για τη μηχανή

Σε δύο προσαγωγές για την υπόθεση του Νέου Κόσμου προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση του μυστήριου θανάτου άνδρα.

Το περίεργο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Νέου Κόσμου και Νέας Σμύρνης, όπου ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του.

Χθες ο άνδρας βρέθηκε με το αυτοκίνητό του να έχει συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο όχημα.

Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, όμως όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, είχε χτυπήματα στο κεφάλι, σημάδια που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό και όχι σε κάποιο τροχαίο.

Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Δύο προσαγωγές

Όπως προέκυψε από την έρευνα, υπήρξαν δύο αναβάτες μίας μηχανής, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο ατύχημα και ενδεχομένως ένας από αυτούς να χτύπησε τον 58χρονο στο κεφάλι.

Σήμερα έγιναν δύο προσαγωγές σε σχέση με το συμβάν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Και οι δύο φέρεται να αρνούνται την εμπλοκή τους και πως ο ένας εκ των δύο είχε δανείσει τη μηχανή.

Υπενθυμίζεται πως μάρτυρες υποστήριξαν, σύμφωνα με το Mega, ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια. Εικάζεται πως ο οδηγός έκλεισε τον δρόμο στη μηχανή με τους επιβαίνοντες να τον χτυπούν.