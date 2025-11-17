Νέος Κόσμος: Άνδρας έπαθε ανακοπή καρδιάς στο τιμόνι – Είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για ένα περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο, όπου ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση του αυτοκινήτου του σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί.

Διακομίστηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό», όμως λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Κατά τον αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία οι αρχές διερευνούν. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η πιθανότητα ο άνδρας να δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο, τα οποία φέρεται να απομακρύνθηκαν αμέσως μετά.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και αστυνομικών ερευνών για να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του συμβάντος.