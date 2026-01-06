Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Ο 16χρονος είχε συλληφθεί και κατά το παρελθόν - Αναζητείται ο φίλος του

Tον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες φέρεται να ομολόγησε ο ανήλικος δράστης.

Όπως υποστήριξε του επιτέθηκε για την σύντροφό του.

Ανέφερε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον.

Το μοιραίο περιστατικό στις Σέρρες

Ο 16χρονος δράστης είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα και αναζητείται ο φίλος του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

