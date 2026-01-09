Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 16χρονος που τον ξυλοκόπησε

Απολογείται, σήμερα, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προανακριτικά, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του ανήλικου θύματος.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου.

«Να δικαστώ εγώ, αντί για το παιδί μου»

«Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη. Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια. Μου είχε πει ότι τσακώθηκε, αλλά δεν μου είχε πει πόσο σοβαρά», συνέχισε.

«Μου είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “άμα χωρίσεις με τον *, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί έχει βαριές κακώσεις. Αυτό το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα, νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», κατέληξε.

Πώς συνέβη ο ξυλοδαρμός του 17χρονου στις Σέρρες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με τον 16χρονο και με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του.