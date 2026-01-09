Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τι αναφέρει η τεχνική έκθεση για τη χιονοστιβάδα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) εξέδωσε την τεχνική έκθεση για την πρόκληση της χιονοστιβάδας στα Βαρδούσια Όρη ανήμερα των Χριστουγέννων, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις ορειβάτες.

Στην εθελοντική ομάδα διαμόρφωσης της τεχνικής έκθεσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Γιάννης Κωνσταντάκης, Οδηγός Βουνού (ΣΕΟΒ)/Εκπ. avalanche safety ANENA, Δημήτρης Δασκαλάκης, β. Εκπαιδευτής Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), Λευτέρης Καραχάλιος, β. Εκπαιδευτής Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), Αλέξανδρος Παναγάκος, β. Εκπαιδευτής Ορειβατικού σκι (ΕΟΟΑ)/Εκπ. avalanche safety ANENA & CAA, Φίλιππος Δημόπουλος, ορειβάτης/αναρριχητής, Γιώργος Αρμογένης, ορειβάτης-χιονοδρόμος/αναρριχητής, Νίκος Λαζανάς, Οδηγός Βουνού (ΣΕΟΒ)/Εκπ. avalanche safety ANENA & MSi, Ηλίας Ροϊδούλιας, ski patrol & instructor Austria SBSSV 1/Εκπ. avalanche safety ANENA.

Περιγράφοντας το πώς έγινε η χιονοστιβάδα, η εθελοντική ομάδα επισημαίνει τα εξής: « η χιονοστιβάδα έγινε στην πλαγιά πριν το Μέγα Κάμπο κατά την κλασσική ανάβαση από Κοπρισιές. Η πλαγιά αυτή είναι ένα μεγάλο αμφιθέατρο και έχει περίπου 160μ υψομετρική διαφορά. Η χιονοστιβάδα ήταν κατηγορίας πλάκας (slab avalanche), με τη κορώνα (crown) να έχει ανάπτυγμα περίπου 400μέτρα με τους παρακάτω προσανατολισμούς: Ανατολικό, Βόρειο-Ανατολικό και Βόρειο. Η κλίση της πλαγίας κυμαίνεται κυρίως στις 27-28 μοίρες με τα ανώτερα πλαϊνά κομμάτια (Βόρειο και Ανατολικό) να ξεπερνούν οριακά τις 30 μοίρες.

«Το ανώτερο υψόμετρο της κορώνας ήταν 2300μ. Τα ύψη της κορώνας κυμάνθηκαν από 60εκ (κυρίως στον Ανατολικό προσανατολισμό) ως τα 20εκ (στους υπόλοιπους προσανατολισμούς). Η πλειονότητα των συντριμμιών αποτελούνταν από κομμάτια ύψους 20 με 40εκ. Στα συντρίμμια μπορούσαν να εντοπιστούν μικρότερα κομμάτια μήκους – πλάτους 20x20εκ έως αρκετά μεγαλύτερα 100x100εκ» συμπληρώνουν.

Facebook Twitter Πώς έγινε η χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια / ΕΟΟΑ

Βαρδούσια Όρη: Πώς προήλθε η χιονοστιβάδα

Η χιονοστιβάδα προήλθε από έκταση μεγάλης επιφάνειας αλλά χωρίς ιδιαιτέρως μεγάλα ύψη πλάκας χιονιού. Βάσει της καταστρεπτικής της ισχύος, η κατηγοριοποίηση μεγέθους της την κατατάσσει στο επίπεδο D3 (D3 = μπορεί να θάψει αυτοκίνητο, καταστρέψει ξύλινο σπίτι ή σπάσει μερικά δέντρα), αναφέρεται στην ίδια τεχνική έκθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) .

«Όλα τα συντρίμμια διοχετεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν και πιέστηκαν στον κεντρικό τομέα της αμφιθεατρικής πλαγιάς, στο βαθύτερο σημείο της κοιλάδας/λούκι όπου στοιβάχτηκαν σε μεγαλύτερα ύψη απ' ότι αν κατέληγαν σε ανοιχτή πλαγιά. Το λούκι και η μορφολογία του σημείου δηλαδή έδρασαν σαν παγίδα τερέν (terrain trap) πολλαπλασιάζοντας τις συνέπειες για τα θύματα. Τα συντρίμμια απλώθηκαν σε μια ευθεία γραμμή μήκους σχεδόν 130μ και πλάτους περίπου 25μ στο τμήμα της κοιλάδας» καταλήγει ως προς τη χιονοστιβάδα η ΕΟΟΑ.

Facebook Twitter Απεικόνιση στοιχείων χιονοστιβάδας στα Βαρδούσια / ΕΟΟΑ

