Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Πώς έγινε η επίθεση από σκύλο

Τραγωδία με νεκρό παιδί δύο ετών σημειώθηκε στη Ζάκυνθο.

Η τραγωδία με τον θάνατο του δίχρονου παιδιού σημειώθηκε στο χωριό Άγιος Λέοντας, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας.

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Πώς έγινε η επίθεση από τον σκύλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σκύλο στο σπίτι, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει σε ολόκληρο σώμα και τον λαιμό με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού φαίνεται πως είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, βρίσκονται σε εξέλιξη.