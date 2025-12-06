Ζάκυνθος: Νεκρό 18 μηνών βρέφος μετά από επίθεση σκύλου

Βρέφος 18 μηνών έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο, μετά από επίθεση σκύλου.

Πληροφορίες που μεταφέρει η εφημερίδα «Ημέρα Ζακύνθου», αναφέρουν «ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου», όπου ένα μικρό παιδί δέχτηκε επίθεση από σκύλο. «Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήταν ήδη αργά, καθώς το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης», αναφέρει η εφημερίδα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περιγράφουν, ότι το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, με αποτέλεσμα το βρέφος να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.