Νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου: Απροσδιόριστα τα αίτια θανάτου μετά τη νεκροψία

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (31/3) η νεκροψία - νεκροτομή στις σορούς των δύο γυναικών που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, την ώρα που οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου γιου της οικογένειας.

Τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραμένουν απροσδιόριστα καθώς, λόγω της κατάστασης που βρέθηκαν οι σοροί κατά την νεκροψία, δεν μπόρεσε ο ιατροδικαστής να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα και έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τον μηχανισμό θανάτου τους.

Εκτός του ότι δεν βρέθηκαν κάποιες εμφανείς κακώσεις, ούτε κάποιο σαφές παθολογικό εύρημα, ο χρόνος θανάτου και των δύο γυναικών τοποθετείται την ίδια χρονική περίοδο, τουλάχιστον δηλαδή πριν από δύο μήνες. Από τον ιατροδικαστή ελήφθησαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις και αυτά όμως είναι δύσκολο να δώσουν σαφή αποτελέσματα, λόγω της κατάστασης των σορών.

Νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου: Τι ισχυρίστηκε ο γιος της οικογένειας

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι πέθαναν μόνες τους πριν από τρεις μήνες και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ότι πέθαναν, τις έβαλε και τις δύο στο ίδιο δωμάτιο και το σφράγισε.

Ο 54χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα (31/03) στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή αφού κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και ένα κουζινομάχαιρο που είχε στην κατοχή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία συγγενών ότι είχαν τουλάχιστον δύο μήνες να δουν και να ακούσουν νέα από την 91χρονη μάνα και την 56χρονη κόρη, εκφράζοντας φόβους ότι ο γιος της οικογένειας μπορούσε να τους είχε κάνει κακό.

Αρχικά, όταν πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, αρνήθηκε πως έμεναν εκεί η μητέρα και η αδελφή του και τους υπέδειξε άλλη διεύθυνση.

Διαπιστώθηκε ωστόσο πως έλεγε ψέματα και οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι της οικογένειας όπου παρουσία εισαγγελέα εισήλθαν στην οικία, εντόπισαν το μακάβριο εύρημα και προχώρησαν στην σύλληψη του 54χρονου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

