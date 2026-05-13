Νεκρό βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/5) ένα βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη, όπως μεταφέρουν σχετικά οι τελευταίες πληροφορίες.

Το βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έφερε εκ γενετής ιστορικό αναπνευστικής λοίμωξης και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς παρουσίασε επιδείνωση η κατάσταση της υγείας του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε πιο εξειδικευμένο περιβάλλον.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Όπως έγινε γνωστό, το βρέφος βρισκόταν στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

