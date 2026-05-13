Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές της χώρας

Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σήμερα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της ελληνικής επικράτειας.

Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.

Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

