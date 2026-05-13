Περιστέρι: Έξι ανήλικα εντοπίστηκαν σε άθλιες συνθήκες - Ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

Έξι παιδιά εντοπίστηκαν στο Περιστέρι να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικιών από 3 έως 11 ετών, εντοπίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 12 Μαΐου από τις αρχές, να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν έλεγχο σε διαμέρισμα στην οδό Κηπουπόλεως, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στις Αρχές.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, τα παιδιά βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες και σε εξαιρετικά ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων, ηλικίας 33 και 37 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα έξι παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Την τελική απόφαση για την τύχη των παιδιών αναμένεται να λάβει ο εισαγγελέας, μόλις εξετάσει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.