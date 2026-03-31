Ζωγράφου: «Ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία και την ξαδέλφη μου» - Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Νέες μαρτυρίες έρχονται σταδιακά στη δημοσιότητα, σχετικά με την υπόθεση στου Ζωγράφου και τις δύο γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές, σε προχωρημένη σήψη, μέσα στο διαμέρισμά τους.

Την ώρα που ο 54χρονος γιος της οικογένειας, έχει συλληφθεί με εντολή εισαγγελέα για ανθρωποκτονία κατά συρροή, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα καθορίσει την αιτία θανάτου των δύο γυναικών, οι σοροί των οποίων βρέθηκαν σε σφραγισμένο δωμάτιο του διαμερίσματος στην οδό Κουσίδη στου Ζωγράφου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει πως οι δύο γυναίκες έφυγαν από τη ζωή πριν τρεις μήνες, με τον ιατροδικαστή να εκτιμά πως οι σοροί τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από έναν μήνα.

Ζωγράφου: «Προσπαθούσα να μπω στο διαμέρισμα, δε με άφηνε»

Παράλληλα, μετά τις αποκαλύψεις για τις σορούς, συγγενείς των γυναικών καταγγέλλουν ότι ενώ ανησυχούσαν, ο 54χρονος τους έλεγε ψέματα για το πού βρίσκονται οι γυναίκες και δεν τους επέτρεπε να μπουν στο διαμέρισμα.

«Προσπαθούσα να μπω στο διαμέρισμα. Δε με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφός μου ο άλλος, δε μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δε μας έλεγε πού ήταν γενικά», ανέφερε ένας εκ των συγγενών τους στο Mega.

«Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή οι συγγενείς. Το κινητό της ξαδέρφης μου δε λειτουργούσε. Μάθαινα από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχανε ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε», συνέχισε.

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι τη χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. “Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί”, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία», αποκάλυψε άλλος συγγενής της οικογένειας.