ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση στη Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 16 ετών σε 44χρονο

Ένοχος ο άνδρας τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού

The LiFO team
The LiFO team
44ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΑ Facebook Twitter
Φωτ., αρχείου: EPA
0

Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση.

Ο 44χρονος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (που συμπλήρωσε τα 12 έτη).

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια τον Αύγουστο μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Προανακριτικά, η παθούσα είχε εξεταστεί από ειδικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Με πληροφορίες με ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ελλάδα / Ηλιούπολη: Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των δύο μαθητριών

Το υπουργείο τόνισε ότι προτεραιότητα είναι «η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας»
THE LIFO TEAM
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΤΩΣΗ

Ελλάδα / Ηλιούπολη: Νέες πληροφορίες για το σημείωμα του ενός από τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα

Η αναφορά στις Πανελλήνιες και όσα έχουν γίνει μέχρι ώρας γνωστά για την υπόθεση - «Ήταν μόνη της», περιγράφουν συνομήλικα κορίτσια για τη μία από τις δύο 16χρονες
THE LIFO TEAM
Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών - «Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση»

Ελλάδα / Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών - «Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση»

Οι πρυτανικές αρχές ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, μετά το επεισόδιο στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών
THE LIFO TEAM
 
 