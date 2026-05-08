Μυστήριο με το σκάφος-drone στη Λευκάδα: Τα σενάρια που εξετάζουν, «είχε εκρηκτικά»

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση στις Αρχές σε ό,τι αφορά το μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε χθες από ψαράδες στα βράχια του ακρωτηρίου Λευκάτας με αναμμένη τη μηχανή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το σκάφος-drone είχε εκρηκτικά αν και σύμφωνα με το ilefkada.gr, αρχικά εξετάζονταν όλα τα ενδεχόμενα «από μεταφορά παράνομου φορτίου, δηλαδή ναρκωτικά, μέχρι και εμπλοκή Ουκρανίας και Ρωσίας, με πιθανότερο σενάριο να είναι αυτό των ναρκωτικών».

Ο Στέλιος Φενέκος, ναύαρχος ε.α., μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», είπε αρχικά: «Αυτό το drone που το είδα και το μελέτησα και επειδή έχουμε και το πρότυπο το Magura των ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητας στον σχεδιασμό τους, έχει επάνω δορυφορικά, τρεις κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει λοιπόν, όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό drone για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση και κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκευση φορτίων».

Και πρόσθεσε: «Περισσότερο όμως, μου φαίνεται σαν ένα drone στρατιωτικό με αποστολή την επιτήρηση χώρων και την μεταφορά εικόνας παρά οποιαδήποτε άλλη χρήση. Το πρόβλημα είναι ο κορεσμός, δηλαδή το 1-2-3 μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αν όμως, είναι 30, αν είναι 40, ούτε τα οπλικά συστήματα ενός πλοίου μόνο του μπορούν να αντεπεξέλθουν. Και μετά είναι ένα πολύ φθηνό μέσον και κάθε πύραυλος που έχει να διώξεις αν δεν μπορέσεις με τα πυροβόλα σου είναι πανάκριβος. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι σε περιπτώσεις κορεσμού, όταν είναι πάρα πολλά μαζί και με σωστή επιχειρησιακή χρήση είναι πολύ επικίνδυνα».

Το σκάφος περιγράφεται ως μικρού μεγέθους, μαύρου χρώματος και υψηλών ταχυτήτων, φέροντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένη πλατφόρμα.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλιείς της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφους σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής.

Μάλιστα, το γεγονός πως το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του.