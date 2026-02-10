ΕΛΛΑΔΑ
Μαρουσάκης: «Κλείδωσε» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη - Πότε αναμένεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξήγησε πως υπάρχει πιθανότητα για ένα «διάλειμμα» που θα ευνοήσει το μεσημεριανό ψήσιμο

«Κλείδωσε» ο καιρός την Τσικνοπέμπτη για την Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός την Τσικνοπέμπτη θα είναι έντονα άστατος σε όλη τη χώρα.

Στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με άστατο καιρό, όμως υπάρχει πιθανότητα για ένα «διάλειμμα» που θα ευνοήσει το μεσημεριανό ψήσιμο. Από το απόγευμα, ωστόσο, αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες.

Στη δυτική Ελλάδα, ο καιρός θα χαλάσει μετά το πρωί, με έντονα φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν «ανοίγματα» του καιρού μέχρι το απόγευμα και το βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τσικνοπέμπτη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους. Στο ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα το πρωί, ενώ στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη το βράδυ ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο, καθώς και από το βράδυ στο Ιόνιο, τοπικά 7 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

