Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00, ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρινέλλας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14:00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη 'Φλόγα – Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια'».