Ληστεία με τραυματισμό στα Χανιά: Αναζητούνται οι δράστες

Ένα άτομο τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/12) σε ληστεία επιχείρησης στα Χανιά Κρήτης, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Όλα έγιναν νωρίς το βράδυ της Κυριακής, όταν -όπως είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στα τοπικά μέσα ενημέρωσης- ο ίδιος με έναν φίλο του ευρίσκοντο μέσα στο κατάστημα με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά καθώς είχαν κλείσει και ετοιμαζόντουσαν να φύγουν.

Ξαφνικά, κάτω από τα ρολά μπήκαν τέσσερα με πέντε άτομα, προσπαθώντας να αρπάξουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο στα Χανιά έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των ληστών.

Με πληροφορίες από Flash News