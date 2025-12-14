Φιλοθέη: Έστησαν ενέδρα και έκλεψαν 20χρονο σε ραντεβού-παγίδα με κοπέλα

Θύμα ληστείας από αγνώστους έπεσε ένας 20χρονος στη Φιλοθέη, ο οποίος κατήγγειλε πως οι δράστες έδρασαν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ραντεβού με συνομήλική του.

Μιλώντας στο Mega, ο 20χρονος ανέφερε πως το περασμένο χρονικό διάστημα επικοινωνούσαν -μέσω social media, όταν της πρότεινε να βγουν ραντεβού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοπέλα «επέμεινε να πάνε με το αυτοκίνητο και να κάτσουν σε θέα στη Φιλοθέη».

Οι δύο νέοι συναντήθηκαν επί της οδού Βαλαωρίτου, στη Φιλοθέη, όταν ξαφνικά είδε μπροστά του να βγαίνουν άτομα απ' άλλο αυτοκίνητο και να κινούνται απειλητικά προς το μέρος του. «Αυτή μιλούσε στο τηλέφωνο εν τω μεταξύ πολλές φορές, μου έλεγε ότι μιλάει με τη μάνα της. Λέει, δεν έχει σήμα στο αυτοκίνητο για να βγούμε έξω να πάρει τον αδερφό της, γιατί κάτι είχε γίνει και μου λέει "έλα κ' εσύ μαζί μου, μην είμαι μόνη μου"» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 20χρονος.

Φιλοθέη: Τι κατήγγειλε ο 20χρονος για τη ληστεία

«Όπως προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω, βλέπω δύο άτομα και όταν πάω να μπω στο αυτοκίνητο, έρχονται μου πούλησαν μαγκιές, προστασίες. Καθόταν δίπλα τους αυτή, ούτε την άγγιξαν, ούτε της πήραν τίποτα» συνέχισε στην ίδια καταγγελία του ο νεαρός.

Μετά τη ληστεία, η, σχεδόν, συνομήλική του τον έκανε μπλοκ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το θύμα κατάφερε να αναγνωρίσει δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις αρχές.