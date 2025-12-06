Χανιά: Νεκρός 45χρονος αθλητής έπειτα από τροχαίο

Αθλητής του μπάσκετ με αμαξίδιο πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) όταν ο 45χρονος αθλητής την ώρα που κινούνταν με το αναπηρικό τρίκυκλο στον παραλιακό δρόμο του εμπορικού λιμανιού της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Από την πρόσκρουση θρυμματίστηκε το πίσω τζάμι του παρμπρίζ με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί ελαφρά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το τοπικό μέσο cretapost, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι και τον υπέβαλαν σε εξετάσεις.

Η αξονική τομογραφία του 45χρονου βγήκε «καθαρή» όμως οι γιατροί τον κράτησαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Λίγες ώρες αργότερα ο 45χρονος υπέστη ανακοπή.

Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από το λιμεναρχείο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 45χρονος ήταν μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης.