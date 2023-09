Λιβύη: Η στιγμή της άφιξης της ελληνικής αποστολής, λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα

Τις τελευταίες στιγμές πριν το τραγικό δυστύχημα, που οδήγησε στον θάνατο 5 μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα «The Libya Update».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής λίγη ώρα πριν το τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, να ενημερώνονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο, για να ξεκινήσουν την αποστολή έρευνας και διάσωσης στη πλημμυρισμένη Λιβύη.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



The #Libya Update pic.twitter.com/WxbMGX87R1