Λεωφόρος Σχιστού: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του οδηγού που κινούνταν με όπισθεν στη ΛΕΑ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών, για τον εντοπισμό του οδηγού, που κινούνταν με την όπισθεν στη ΛΕΑ, στη Λεωφόρο Σχιστού.

Το πρωτοφανές περιστατικό στη Λεωφόρο Σχιστού κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται με την όπισθεν, αναπτύσσοντας μάλιστα μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει την αυξημένη κίνηση, επιλέγοντας να κινηθεί για περίπου 1,5 χιλιόμετρο με την όπισθεν, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οι αστυνομικοί επεξεργάζονται το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος και στη συνέχεια να ταυτοποιηθεί ο οδηγός, ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Μάλιστα σύμφωνα με τις Αρχές, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στη συγκεκριμένη λεωφόρο.