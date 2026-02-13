ΕΛΛΑΔΑ
Σχιστό: Οδηγός κινούνταν με όπισθεν στη ΛΕΑ – Το βίντεο με την επικίνδυνη παράβαση

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είχε επίσης να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα

Ένα βίντεο που καταγράφει μια εξαιρετικά επικίνδυνη και σπάνια τροχαία παράβαση στη Λεωφόρο Σχιστού κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται οδηγός την ώρα που κινείται με την όπισθεν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), αναπτύσσοντας μάλιστα μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει την αυξημένη κίνηση, επιλέγοντας να κινηθεί για περίπου 1,5 χιλιόμετρο με την όπισθεν, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ενέργεια, που παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παραμένει άγνωστο, εάν οι αρχές έχουν προχωρήσει στην αναζήτηση του παραβάτη, καθώς και το εάν προβλέπεται συγκεκριμένο πρόστιμο για μία παράβαση, όπως η συγκεκριμένη.

 
