Κύκλωμα στην Κρήτη: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία - Η Μονή Χανίων και η υπόθεση της φοιτήτριας με τη μητέρα καθαρίστρια

Δεύτερη δικογραφία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη και αποκαλύπτει ένα σκηνικό μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινούνταν μεθοδικά: εκβίαζαν με προσωπικό υλικό, ζητούσαν χρήματα για «χαρτιά» και μίσθωση δομών, επεδίωκαν να ελέγξουν εκκλησιαστικές εκλογές και φέρονται να επενέβησαν ακόμη και σε πανεπιστημιακές διαδικασίες.

Έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δύο αδέλφια ξενοδόχοι, δικηγόρος αλλά και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Η δικογραφία αποκαλύπτει απειλές, χρηματισμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Εκβιασμοί στον ηγούμενο με βίντεο και φωτογραφίες

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε παγιδευμένος σε εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν στα χέρια τους φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές του στιγμές.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που αποδίδονται στον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τον έχω σε χίλιες δυο φωτογραφίες».

Σε άλλο σημείο, οι απειλές γίνονται ακόμη πιο ευθείες: «Στείλατε χαρτιά; Τώρα αρχίζει ο πόλεμος. Θα σας βγάλω στα κανάλια, γιατί έχω στοιχεία και για σένα».

Οι πιέσεις αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδήγησαν τον ηγούμενο να συναινέσει σε κρίσιμες αποφάσεις για τη μοναστηριακή περιουσία.

Στις συνομιλίες γίνεται ακόμη λόγος και για αγοραστή οικοπέδου από το Ισραήλ, στον οποίο επιχείρησαν να πουλήσουν έγγραφα έναντι 300.000 ευρώ.

Αποκαλυπτικές ειναι οι συνομιλίες γύρω από την Ψυχιατρική Δομή Χανίων, την οποία προσπαθούσαν να μισθώσουν με στόχο να πάρουν χιλιάδες ευρώ: «Δίνω 200.000 τον χρόνο και ψάχνω πενήντα τόσες κλίνες, που βγαίνει γύρω στα δεκαέξι εξακόσια τον μήνα».

Σε άλλο σημείο λέγεται: «Το χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ θα διαμοιραστεί εξίσου μεταξύ δύο κατηγορουμένων».

Οι απομαγνητοφωνήσεις περιλαμβάνουν διαλόγους για την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αποκαλύπτοντας σχέδια επιρροής έως τις Ιεραρχίες: «Ο Ν. είναι δικός μου. Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου».

Όπως επισημαίνει ηΕΡΤ και σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 12 Αυγούστου κατηγορούμενος επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο ζητώντας στήριξη. Ο ίδιος, όπως καταγράφεται, αρνήθηκε να εμπλακεί.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Η υπόθεση της φοιτήτριας και η μητέρα καθαρίστρια

Στον φάκελο περιλαμβάνεται επίσης, κατάθεση μητέρας, καθαρίστριας στο επάγγελμα: «Η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ και οκτώ έτη περίπου… Αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της και έτσι δεν είναι σε θέση να τελειώσει τη σχολή. Στην απελπισία μου πήρα τηλέφωνο τον παιδικό μου φίλο, τον Α».

Η δικογραφία αναφέρει ότι διερευνάται ενδεχόμενο εμπορίας επιρροής ώστε να δοθεί πτυχίο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Οι φράσεις που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον κυνισμό των συνομιλητών: «Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε», «Όλοι είναι διεφθαρμένοι, κάτσε να τους εκβιάσω αυτούς», «Έχω τον Διοικητή, τον έχω».

Στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται και κωδικές ονομασίες όπως «η Φοιτήτρια» και «η Ωραία», για να κρύβονται τα πραγματικά πρόσωπα.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Οι κατηγορίες

Τα αδικήματα που αποδίδονται, είναι:

Εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Εμπορία επιρροής.

Δωροδοκία υπαλλήλου.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων