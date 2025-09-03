Κύκλωμα στην Κρήτη: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έρχονται νέες συλλήψεις

Συνομιλίες, βίντεο και φωτογραφίες «δένουν» τους κατηγορούμενους - Έρευνα και για εμπλοκή δικαστικών - Πληρωμές και με IRIS

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μεγάλο κύκλωμα στην Κρήτη που εξαρθρώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 3.000.000 ευρώ, υπολογίζονται τα κέρδη τους από τη διακίνηση ναρκωτικών, το εμπόριο όπλων και τους ωμούς εκβιασμούς.

Συνομιλίες, βίντεο και φωτογραφίες τους «δένουν» σε μια δικογραφία που ξεπερνά τις 18.000 σελίδες, όπως μεταδίδει το Mega. Είχαν διασυνδέσεις σε Αστυνομία και Εκκλησία, ενώ ελέγχεται η τυχόν εμπλοκή πολιτικών και δικαστικών.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Πώς ξεκίνησαν όλα

Σημειώνεται πως είναι ένα κύκλωμα που δρούσε επί χρόνια και όπως επισημαίνει το Mega, όλα ξεκίνησαν όταν μέλος του κυκλώματος, ήθελε να εκδικηθεί τον αστυνομικό που τον συνέλαβε. Αρχικά είχε αποφασίσει να βάλει να τον σκοτώσουν αλλά τελικά, έδωσε εντολή να τοποθετηθεί βόμβα στο σπίτι του.

«Όπως έλεγε, τον είχε πιάσει ένας αστυνομικός στο σπίτι του και τον έδειρε. Έλεγε ότι τον έσερνε και τον είχε κάνει ρεζίλι στο σπίτι του. Τότε του είχανε βρει πολλή κόκα, σχεδόν 400 γραμμάρια. Από την ημέρα που έμεινε ελεύθερος και μετά έλεγε ''θα γ….. τον μπάτσο που με έπιασε''. Αυτό το βίντεο μου το έδειξε και ο Σ… και μου είπε: ''Το βλέπεις αυτό; Γι’ αυτό του έβαλε την βόμβα ο Κ. Ελπίζω να μην με χρεώσουν και εμένα για αυτό''».

Τα μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μεταξύ τους και αντάλλασσαν μηνύματα, «διαφημίζοντας» όπλα και ναρκωτικά.

Ακολουθεί διάλογος μεταξύ ιδιοκτήτη πάρκινγκ που ήταν διακινητής και ενός διακινητή:

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ - διακινητής: Αυτό είναι για λίγους εκλεκτούς ρε και πας εσύ να πάρεις κοπέλι να το κεράσεις από αυτό;

Διακινητής: Όχι να το κεράσω. Να μου φέρει τα λεφτά ρε συ για να του πάρω.

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ - διακινητής: Μωρέ το κοπέλι είναι χαζό. Πού να καταλάβει; Άσε να πάρει κανένα χάπι να πιει εκεί πέρα που πουλάνε όλοι.

Διακινητής: Θέλω κι άλλο αλλά….

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ - διακινητής: Ρε φίλε, αυτό κρατάει ώρες. Σταμάτα. Μην το δίνεις σε άλλους. Δεν ξέρω… Κάνε ό,τι θες. Εγώ μισή ώρα θα είμαι εδώ. Και μην λες το όνομα μου, γιατί στο τέλος δεν θα πάρει κανείς μας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Alpha, υπάρχει ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης.

Στον ΣΚΑΙ, μίλησε και ο Απόστολος Γκλέτσος για τη γνωριμία του με τον 57χρονο που κατηγορείται για το κύκλωμα στην Κρήτη, δηλώνοντας: «Πέφτω από τα σύννεφα».

Παράλληλα, φαίνεται πως το κύκλωμα εμπλέκεται και με παρανομίες σε παραλία στο Μαράθι, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός». Ο αρχηγός του κυκλώματος ζητά από γυναίκα αστυνομικό να μεσολαβήσει για τις συλλήψεις που αφορούσαν παρανομίες σε παραλία.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Αρχηγός: Είχαν φέρει χθες τα παιδιά από το Μαράθι;

Αστυνομικός: Δεν είμαι σίγουρη; Θες να ρωτήσω; Να μάθω;

Αρχηγός: Για δες εκεί τι μπορούμε να μάθουμε.

Αστυνομικός: Εντάξει.

Αρχηγός: Είναι δικά μου παιδιά μωρέ και τα δυο..

Αστυνομικός: Ναι, αυτοί που έχουν τις καντίνες…;

Αρχηγός: Αυτά ναι, τα έγραψαν και τα έφεραν αυτόφωρο. Πήραν τον Εισαγγελέα, τα άφησε, αλλά για δες τι μπορούμε να κάνουμε.

Αστυνομικός: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι στη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα ντυθώ και θα πάω να δω τι έχουν κάνει. Να πεταχτώ να δω ή να πάω το απόγευμα; Να μην είναι και κανείς άλλος τώρα, γιατί τώρα το πρωί μπορεί να είναι και κανένας.

Αρχηγός: Ναι, ναι καλύτερα, το απόγευμα.

Αστυνομικός: Και θα σε πάρω.

Αρχηγός: Ευχαριστώ.

Αστυνομικός: Τίποτα, τίποτα.

Σύμφωνα με το Action24, έρχονται νέες συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Πληρωμές και με IRIS

Το κύκλωμα στην Κρήτη έκανε και «εξυπηρετήσεις», σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είχε μετρητά. Στην εξής συνομιλία φαίνεται διακινητής να ζητά η πληρωμή να γίνει διαδικτυακά:

Πελάτης: Κατέβηκα, είμαι Καστέλι, πήγα να βγάλω λεφτά και δεν βγάζει το μηχάνημα και έχω 80 μαζί μου

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου - διακινητής: Όχι να είσαι καλά.

Πελάτης: Να έρθω ή να μην έρθω;

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου - διακινητής: Όχι φιλάκια.

Πελάτης: Εντάξει, εντάξει, δε βγάζει ρε μ..., τι να κάνω; Αύριο!

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου - διακινητής: Μην κλάψεις, έχεις IRIS;

Πελάτης: Δεν μπορώ ρε μ..., είναι σπασμένο το τηλέφωνο μου.

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου - διακινητής: Ούλα είναι σπασμένα και πώς μου μιλάς μωρέ; Αύριο θα μου τα φέρεις. Εντάξει, δεν πειράζει.

Πελάτης: Αύριο, εντάξει έλα γεια.

Μετά και από αυτές τις αποκαλύψεις, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί ήδη κινήσεις λογαριασμών και στο εξωτερικό.