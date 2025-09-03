ΕΛΛΑΔΑ

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων

«Φρένο» από την Αρχή για το Ξέπλυμα – Στην «τσιμπίδα» 200 άτομα

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Αρχής προέκυψαν μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των εν λόγω προσώπων με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

Πώς γινόταν το ξέπλυμα

Οι δέκα στοιχηματικές εταιρείες εκμεταλλευόμενες νομοθετικό κενό, χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Αρχικώς οι υποτιθέμενοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών, οι 200 ελεγχόμενοι, άνοιγαν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν.

Μετά πήγαιναν σε αυτά τα καταστήματα και παρέδιδαν σε μετρητά χρήματα, τα οποία οι υπάλληλοι των ψιλικατζίδικων και των μίνι μαρκετ τα μετέφεραν στους παικτικούς λογαριασμούς τους.

Από εκεί οι ελεγχόμενοι τα μετέφεραν σε προσωπικούς λογαριασμούς και έτσι τα νομιμοποιούσαν. Η ανεξάρτητη Αρχή ενημέρωσε για το θέμα και την αρμόδια επιτροπή εποπτείας ελέγχου παιγνίων.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η λοιπή περιουσία των 200 ελεγχομένων ξεσκονίζονται από τα έμπειρα στελέχη της Αρχής. 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
