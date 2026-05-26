Κρήτη: Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης

Ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή επέβαλε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, στη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που βρέθηκε κακοποιημένο στην Κρήτη.

Η καταδίκη στη μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη αφορούσε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης που έδωσε προανακριτικά, αναφορικά με τις κακώσεις που φέρει η ανήλικη, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Κατά την ακροαματική διαδικασία που προηγήθηκε, όπως αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα, κατέθεσε αρχικά αστυνομικός, ο οποίος ανέφερε πως ενημερώθηκε από την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων για τη μεταφορά ενός κοριτσιού 3,5 ετών με μώλωπες και άλλα σοβαρά τραύματα.

Κρήτη: Τι κατέθεσε ο αστυνομικός για την κακοποίηση της 3χρονης

Ο ίδιος μετέβη στο νοσοκομείο και άρχισε να εξετάζει την 25χρονη μητέρα που στην αρχή του ανέφερε ότι μένει Κουνουπιδιανά. Όταν της είπε ότι ξέρει την περιοχή, εκείνη άλλαξε την κατάθεση και δήλωσε πως διαμένει Καλύβες και εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Κυανή Ακτή χωρίς να δίνει ακριβή στοιχεία. Στην ερώτηση για τα τραύματα του παιδιού είπε ότι χτύπησε στην παιδική χαρά παίζοντας με τα παιδιά της αδελφής της.

Στην απολογία της, η 25χρονη στην Κρήτη παραδέχθηκε ότι ανέφερε ψέματα στην προανάκριση της γιατί όπως είπε φοβόταν μήπως της πάρουν τα παιδιά. Σημείωσε πως ζει στο Σταυρό και έχει δύο αγόρια 8 και 7 ετών, ένα κορίτσι 3,5 ετών που ο πατέρας τους είναι στη Γερμανία και ένα βρέφος 12 μηνών με τον σύντροφο της έναν 25χρονο.

Για τα τραύματα της 3χρονης, υποστήριξε ότι ενώ μαγείρευε και καθάριζε το σπίτι της άκουσε φωνές βγήκε έξω και είδε ότι το παιδί είχε χτυπήσει, στη συνέχεια το σήκωσε μπήκε στο σπίτι , ξανά άκουσε φωνές και το είδε πάλι κάτω χτυπημένο και το πήγε στο Νοσοκομείο.

Το δικαστήριο με την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως έδρας προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση σε βάρος της 25χρονης μητέρας, που θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Με πληροφορίες από cretalive.gr, Χανιώτικα Νέα

