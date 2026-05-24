Υπόθεση 3χρονης στην Κρήτη: Ερευνώνται οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της 3χρονης στην Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή μετά την κατάρρευση της ανήλικης.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπό έρευνα οι θάνατοι άλλων παιδιών της οικογένειας στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας.

Όπως υποστηρίζει το Cretalive, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι το 3 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και κατά την εξέταση στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε στην εκτίμηση ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό κακοποίησης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς ως ιδιαίτερα κακοποιημένο, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Με πληροφορίες από Cretalive