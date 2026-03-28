Κρήτη: Νεκροί 22 μετανάστες - Επέβαιναν σε λέμβο από τη Λιβύη

Τη ζωή τους έχασαν 22 μετανάστες, κυρίως από το Σουδάν και το Μπανγκλαντές, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης, προς την Κρήτη πριν από έξι ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σκάφος της FRONTEX, εντόπισε λέμβο 53 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στην οποία επέβαιναν 26 άτομα, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο παιδιά.

Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με την συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Εντούτοις, όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες στην διάρκεια της προανάκρισης, στη λέμβο τους επέβαιναν συνολικά 48 άτομα όταν ξεκίνησαν από την Λιβύη. Οι κακές καιρικές συνθήκες όμως προκάλεσαν απώλεια του προσανατολισμού με αποτέλεσμα η μικρή λέμβος να δώσει μάχη για να μην βυθιστεί.

Η έλλειψη τροφίμων, νερού και κυρίως το ψύχος, προκάλεσαν σταδιακά τον θάνατο σε 22 από τους επιβαίνοντες, οι σοροί των οποίων, σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις των διασωθέντων, κατέληξαν στη θάλασσα.

Στη διάρκεια της προανάκρισης, εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές της λέμβου, οι οποίοι συνελήφθησαν ως διακινητές και την Δευτέρα θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Δύο από τους διασωθέντες χρειάστηκε να μεταφερθούν για νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η γυναίκα και τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί μαζί με τους άλλους διασωθέντες στον χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ