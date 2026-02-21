ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεκροί τρεις μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Facebook Twitter
Νεκροί τρεις μετανάστες στους Καλούς Λιμένες / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού, με πληροφορίες για νεκρούς.

Έως τώρα έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί και έχουν διασωθεί 20 άτομα, όπως μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν, ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

Τα 20 άτομα που διασώθηκαν, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φέρει σημαία του Παναμά.

Υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ ΚΗΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ελλάδα / Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Το «τελευταίο αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών - Εικόνες από την εξόδιο ακολουθία

Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε, νωρίτερα, η σορός της, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης - Ποιοι έδωσαν το παρών - Οι επικήδειοι Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Τασούλα
THE LIFO TEAM
 
 