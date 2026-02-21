Ηράκλειο: Νεκροί τρεις μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού, με πληροφορίες για νεκρούς.

Έως τώρα έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί και έχουν διασωθεί 20 άτομα, όπως μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, αναφέρουν, ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

Τα 20 άτομα που διασώθηκαν, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φέρει σημαία του Παναμά.

Υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ