Λίγες ώρες μετά την πρόταση του Μακρόν για την σύνοδο Μπάιντεν-Πούτιν, εν μέσω κρίσης στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «πρόωρο» να μιλήσουμε για συγκεκριμένα σχέδια.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Μπάιντεν θα μπορούσαν να συναντηθούν εάν το κρίνουν απαραίτητο, αλλά τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα σχέδια. «Υπάρχει συμφωνία για το γεγονός ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος σε επίπεδο υπουργών (Εξωτερικών). Θα ήταν πρόωρο να μιλήσουμε για συγκεκριμένα σχέδια για την οργάνωση συνόδων κορυφής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Περιέγραψε επίσης την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας ως «εξαιρετικά τεταμένη», προσθέτοντας ότι ο Πούτιν επρόκειτο να απευθυνθεί άμεσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας.

