Κολυδάς: Εν αναμονή δύο νέων κυμάτων κακοκαιρίας - Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή

Για δύο νέα κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, κάνει λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, στην πρόσφατη ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, και ενώ ήδη σημειώνονται τις τελευταίες ώρες έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σημειώνει πως το φθινοπωρινό σκηνικό συνεχίζεται.

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί στην ανάρτησή του στα social media, ότι τo κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε το προηγούμενο 24ωρο αρκετές περιοχές, υποχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο έρχονται δύο νέα μέσα στην εβδομάδα.

«Στην εξέλιξη του καιρού περιμένουμε άλλα δυο κύματα. Το πρώτο ξεκινά από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και επηρεάζει πολλές περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)», καταλήγει.

Ο καιρός σήμερα

Με φθινοπωρινό πρόσωπο ξεκινά ο καιρός το Σάββατο (18/10) σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, με παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί άστατος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν από το μεσημέρι σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, και τοπικά τους 25°C σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές, θερμοκρασία έως 21°C.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Αττική: Παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί, θερμοκρασία έως 24°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με ασθενείς βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας, έως 20°C.

Η εξέλιξη του καιρού:

Κυριακή (19/10): Άστατος καιρός στα κεντρικά και νότια με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε Πελοπόννησο και Ιόνιο.

Δευτέρα (20/10): Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.

Τρίτη (21/10): Βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Τετάρτη (22/10): Νέα επιδείνωση στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν το βράδυ.

Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο γνώριμο πρόσωπό του, με διαδοχικά κύματα βροχών και ήπιες θερμοκρασίες, ενώ η νέα εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων.