Κακοκαιρία τύπου «Π» το Σαββατοκύριακο: «Στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Μια νέα κακοκαιρία τύπου «Π» αναμένεται να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, η οποία, ωστόσο, δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τέσσερα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στη δική του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε για τις επόμενες ημέρες, ότι αναμένονται «διαδοχικές κακοκαιρίες», ωστόσο, όπως προσθέτει στην ίδια ανάρτηση, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει, καθώς έρχεται «στο βάθος το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».

Πιο αναλυτικά, ο μετεωρολόγος του Open αναφέρει ότι «έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα με έντονα φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες και τώρα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, με κατεύθυνση προς την Ήπειρο».

Από το Σάββατο, αναμένεται ο καιρός τύπου «Π», που -όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης- «θα αρχίζει σιγά σιγά αυτό το έντονο κλίμα κακοκαιρίας να εκτονώνεται και τα φαινόμενα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, θα εστιάζονται στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σχηματίζοντας το γράμμα Π της ελληνικής αλφαβήτου».

Την Κυριακή, προβλέπεται νέα κακοκαιρία που θα φτάσει ξανά από την κεντρική Μεσόγειο. Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στην Αθήνα αναμένονται βροχές από το απόγευμα της Κυριακής και μέσα στη Δευτέρα.

Μέχρι την Τρίτη, το έντονο κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Πρόγνωση για Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί - βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι - νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί - βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί - νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.