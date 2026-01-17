Κολυδάς: Αυθεντικός χειμωνιάτικος καιρός - Πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι και χιόνια

Για «αυθεντικό χειμωνιάτικο καιρό» κάνει λόγο στη σημερινή ανάρτησή του για τον καιρό, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, στην τελευταία ανάρτησή του για το νέο κύμα ψύχους που έχει ξεκινήσει σταδιακά να πλήττει τη χώρα, αναφέρει πως το σκηνικό του καιρού θα συνεχιστεί έτσι μέχρι και τη Δευτέρα.

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να μεταβάλουν από σήμερα τον καιρό στη χώρα, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι ήδη αισθητή από το πρωί του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές.

Παράλληλα, κάνει λόγο για χιονοπτώσεις στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

«Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με την αλλαγή να ξεκινά από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και να γίνεται περισσότερο αισθητή το διήμερο Κυριακής και Δευτέρα όπου προβλέπεται:

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Ενίσχυση των ανέμων, με: Βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ, και ανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους. Ακολουθουν θερμοκρασίες στα 850hPA , αθροιστικός υετός Σαββάτου -Δευτέρας , πορεία θερμοκρασιών και υετός . Ο υετός των επομένων ημερών είναι καλύτερα να αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες , καθώς πλησιάζει και χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο. που θα προκαλέσει περισσότchanερα φαινόμενα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.