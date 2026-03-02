ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον σύντροφο της νεκρής εγκύου

Το βαρύ κατηγορητήριο εις βάρος του 38χρονου

The LiFO team
ΚΟΛΩΝΟΣ ΕΓΚΥΟΣ ΝΕΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 31ΧΡΟΝΗ 38ΧΡΟΝΟΣ
Φωτ. Eurokinissi
Ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συντρόφου του και για άλλα δύο κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο της 31 ετών εγκύου, στον Κολωνό.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στο σπίτι της.

Οι κατηγορίες για την υπόθεση στον Κολωνό

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 38χρονο αφορούν τα κακουργήματα της: ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπής κύησης, διακεκριμένης περίπτωσης ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση καθώς και το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι ο θάνατος της συντρόφου του οφείλεται σε δυστύχημα.

Σύμφωνα ωστόσο με τις διωκτικές αρχές, το θύμα φέρει τραύματα που δεν παραπέμπουν σε πτώση της από τη σκάλα όπως φαίνεται να είπε ο σύντροφός της.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή στον οποίο θα διαβιβαστεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τις αιτίες θανάτου της γυναίκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

