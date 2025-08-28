Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη σε Πειραιά, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας

Ελαφρώς αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο λιμάνι του Πειραιά καθώς και αυτή την εβδομάδα, επιστρέφουν οι αδειούχοι που είχαν φύγει από την πόλη.

Κίνηση στους δρόμους: Δείτε live εδώ

Ωστόσο, μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη λεωφόρο Συγγρού καθώς και τη λεωφόρο Κανελλόπουλου και την Κατεχάκη.

Μέχρι στιγμής δεν εντοπίζονται προβλήματα στην Αττική Οδό.