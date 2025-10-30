Κινδυνεύει η επάρκεια νερού στην Αττική; - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου για την άνοιξη

Οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου στη λίμνη Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας και η επάρκεια νερού στην Αττική, κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια.

Στις πρόσφατες εικόνες από τη λίμνη Μόρνου, τον βασικό ταμιευτήρα που τροφοδοτεί με νερό την Αττική, εμφανίζονται τμήματα του βυθισμένου χωριού Κάλλιο, που είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη, μαρτυρώντας το πρόβλημα της λειψυδρίας, που μοιάζει να έχει εξελιχθεί σε μεγάλη απειλή για την υδροδότηση της Αττικής.

Πληροφορίες που μεταφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, παρουσιάζουν τα αποθέματα νερού στον Μόρνο να είναι μειωμένα κατά 44% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων ετών. Την ίδια ώρα, η συνολική ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες της χώρας έχει πέσει στα 377 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 596 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι την ίδια εποχή, συνολικά στη χώρα.

Η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14-15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις 8. Για την εκτεταμένη λειψυδρία στη λίμνη μίλησε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως εξήγησε, ένας από τους βασικότερους λόγους που οδήγησαν στη δραματικά χαμηλή στάθμη του νερού, είναι η παρατεταμένη ξηρασία και έλλειψη χιονοπτώσεων τα δύο τελευταία χρόνια. «Οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας», σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο.

Όπως προειδοποίησε, «εάν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού». Η έλλειψη χιονοκάλυψης κρίνεται ακόμη πιο ανησυχητική από τους ειδικούς, επειδή, όπως εξήγησε και ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες από ό,τι οι έντονες βροχές».

Στην ίδια συζήτηση, υπογραμμίζεται και η ανάγκη τεχνικών έργων και καμπανιών εξοικονόμησης νερού. «Το νερό είναι αγαθό που δεν θα είναι πάντα δεδομένο», τόνισε ο κ. Λαγουβάρδος.

Όσο η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί στενά το πρόβλημα της λειψυδρίας, οι ειδικοί παρουσιάζουν μια πιθανή αρνητική εξέλιξη, εφόσον συνεχιστεί η ανομβρία. Ένα κακό σενάριο, είναι να βρεθεί η χώρα μπροστά σε νέο κύκλο περιορισμών στην κατανάλωση νερού, όπως είχε συμβεί το 1993.