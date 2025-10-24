Σύσκεψη στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Της προπαρασκευαστικής σύσκεψης για τη λειψυδρία στην Αττική ηγήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τέθηκε ως ζήτημα, η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Προηγήθηκαν τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και θέτουν ως προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.

Οι εικόνες από τον Μόρνο και το χωριό που «εμφανίστηκε» ξανά λόγω λειψυδρίας

Ένα από τα πιο πρόσφατα και χαρακτηριστικά δείγματα του προβλήματος της λειψυδρίας είναι οι νέες εικόνες από τον Μόρνο, που αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της έκτασης της λίμνης και «αποκαλύπτουν» το επί έτη βυθισμένο χωριό Κάλλιο. Σε νέες εικόνες από την περιοχή, φαίνεται ξεκάθαρα το χωριό, το οποίο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό, σηματοδοτώντας τον αυξανόμενο κίνδυνο λειψυδρίας. Καθώς η στάθμη της λίμνης υποχωρεί, το βυθισμένο χωριό αποκαλύπτεται ξανά, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν τους κινδύνους -όχι μόνο για την περιοχή γύρω από τη λίμνη- αλλά και για το σύνολο της Αττικής, που εξαρτάται από τα νερά του Μόρνου για την ύδρευσή της.

Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν νέο οικισμό, καθώς το παλιό χωριό θυσιάστηκε για την υδροδότηση της Αθήνας, με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της πρωτεύουσας.

Για να ολοκληρωθεί το έργο, οι κάτοικοι του χωριού μετεγκαταστάθηκαν σε νέο οικισμό, το Νέο Κάλλιο. Το παλιό χωριό, μαζί με την εκκλησία, το σχολείο και περίπου 80 σπίτια, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της λίμνης. Σήμερα, όσοι ζουν στο νέο Κάλλιο βλέπουν καθημερινά το νερό να υποχωρεί και το παρελθόν να επανεμφανίζεται μέσα από τον βυθό της λίμνης.

Λειψυδρία στον Μόρνο: Τα κυριότερα συμπεράσματα του Meteo είναι: