ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα γίνει δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Το Σάββατο 25.10.2025, συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον  Διονύση Σαββόπουλο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειο λόγο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά και εκτιμούσε τον Διονύση Σαββόπουλο, θα εκφωνήσει επικήδειο λόγο στην κηδεία του τραγουδοποιού που θα γίνει δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Νωρίτερα η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα (από τις 08:30 έως τις 11:30) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Οι παρουσίες στην κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού θα είναι πολλές και υψηλές, ενώ επικήδειους θα εκφωνήσουν και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Αλέξης Κυριτσόπουλος που φιλοτεχνούσε τα εξώφυλλα των δίσκων του, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης αλλά και ο προσωπικός του γιατρός.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της προσέλευσης του κόσμου που αναμένεται, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια της κηδείας.

Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Πολιτισμός / Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο δημιουργό

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η Αθήνα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών. Παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα εκφωνήσει επικήδειο, ενώ πλήθος κόσμου αναμένεται στο λαϊκό προσκύνημα από το πρωί
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του - Το θύμα φέρεται να προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του» - Επιμένει ότι τη χτύπησαν «οι ληστές»

Η μητέρα δύο παιδιών δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Η καταγγελία της στο παρελθόν και η μαρτυρία «κλειδί» από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού της
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα και την ΕΕ», λέει ο ΕΟΦ

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την ΕΕ, αναφέρει ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων μέσω επιστολής του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται εμβόλιο για τη νόσο που έχει προσβάλει χιλιάδες ζώα
LIFO NEWSROOM
 
 