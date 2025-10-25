Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Το Σάββατο 25.10.2025, συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειο λόγο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γνώριζε προσωπικά και εκτιμούσε τον Διονύση Σαββόπουλο, θα εκφωνήσει επικήδειο λόγο στην κηδεία του τραγουδοποιού που θα γίνει δημοσία δαπάνη στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Νωρίτερα η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα (από τις 08:30 έως τις 11:30) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Οι παρουσίες στην κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού θα είναι πολλές και υψηλές, ενώ επικήδειους θα εκφωνήσουν και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Αλέξης Κυριτσόπουλος που φιλοτεχνούσε τα εξώφυλλα των δίσκων του, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης αλλά και ο προσωπικός του γιατρός.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της προσέλευσης του κόσμου που αναμένεται, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια της κηδείας.