Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας

Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και έως το πέρας της τελετής, θα ισχύσουν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές ή σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, από την Ανδριανού έως την Ερμού.

Ερμού, από την Αιόλου έως την Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, από την Καρέα έως τη Μ. Μουσούρου.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι να ολοκληρωθούν η Εξόδιος Ακολουθία και ο ενταφιασμός, ενώ η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς για την αποφυγή συμφόρησης και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

Όπως αναφέρεται επίσημα: «Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής».

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και υπομονή, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση και μεγάλη προσέλευση πολιτών που θα θελήσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής.